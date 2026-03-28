Applausi per la famiglia Venturini di Dovera nella finale di The Voice Generations
Grande performance ma niente finalissima per la squadra che faceva parte del team Nek
Niente vittoria ma tanti applausi e sorrisi per Marco Venturini e la sua famiglia, protagonisti della puntata finale di The Voice Generations, trasmissione del venerdì sera di Rai1 condotta da Antonella Clerici.
La famiglia Venturini è composta da volti noti: Marco Venturini è lo storico frontman degli Studio3, band italiana che spopolava nei primi anni 2000. Sua moglie, Maddalena Malizia, è un’ex concorrente di Amici e ha fatto parte del cast di diversi programmi televisivi. Ora i due hanno creato una bellissima famiglia, vivono a Dovera (nel cremasco) e insieme ai loro figli Manuel e Mia hanno deciso di intraprendere questa esperienza televisiva.
Durante la puntata finale i Venturini, che insieme ad altri nuclei famigliari facevano parte della squadra di Nek, hanno animato lo studio e il pubblico con una divertente interpretazione di Ballo ballo, di Raffaella Carrà. Al termine delle esibizioni di tutti i finalisti, tuttavia, il loro coach non ha scelto di portarli in finale.
Le vincitrici sono risultate Gilda Di Brino e Jessica Cice, del team di Loredana Bertè.