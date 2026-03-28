Applausi per la famiglia Venturini di Dovera nella finale di The Voice Generations

Niente vittoria ma tanti applausi e sorrisi per Marco Venturini e la sua famiglia, protagonisti della puntata finale di The Voice Generations, trasmissione del venerdì sera di Rai1 condotta da Antonella Clerici.

La famiglia Venturini è composta da volti noti: Marco Venturini è lo storico frontman degli Studio3, band italiana che spopolava nei primi anni 2000. Sua moglie, Maddalena Malizia, è un’ex concorrente di Amici e ha fatto parte del cast di diversi programmi televisivi. Ora i due hanno creato una bellissima famiglia, vivono a Dovera (nel cremasco) e insieme ai loro figli Manuel e Mia hanno deciso di intraprendere questa esperienza televisiva.

Durante la puntata finale i Venturini, che insieme ad altri nuclei famigliari facevano parte della squadra di Nek, hanno animato lo studio e il pubblico con una divertente interpretazione di Ballo ballo, di Raffaella Carrà. Al termine delle esibizioni di tutti i finalisti, tuttavia, il loro coach non ha scelto di portarli in finale.

Le vincitrici sono risultate Gilda Di Brino e Jessica Cice, del team di Loredana Bertè.

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