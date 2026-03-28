Fontana piazza Cadorna, Portesani: "Sindaco informi su avanzamento lavori"

“Chiediamo al Sindaco Andrea Virgilio e all’assessore alla partita di dare risposte sull’avanzamento dei lavori per il ripristino della grande fontana di porta Po”: a dirlo è Alessandro Portesani capogruppo di Novità a Cremona in consiglio comunale, tornando sul tema del decoro cittadino.

“Avevamo visto con grande favore l’inizio del cantiere in corrispondenza alle dichiarazioni della Giunta sull’avvio della manutenzione straordinaria di cui necessita il monumento cittadino” sottolinea il consigliere.

“Purtroppo un cantiere che è durato il tempo di un mattino, proprio il giorno della risposta alla nostra interrogazione in consiglio comunale. Dopo di che da settimane è infatti sparito ogni segno di lavori in corso. Transenne e quant’altro sembrano essersi volatilizzati nel nulla. Nessun operaio che lavori nella zona della stessa fontana. E tutto questo ci sembra assolutamente strano, visto che le promesse dell’esecutivo erano di un’apertura in tempi relativi brevi”.

“Del resto, – aggiunge Portesani – la stagione estiva si avvicina è il funzionamento dell’imponente getto d’acqua sarebbe assolutamente auspicabile proprio per dare anche un’immagine estiva alla città e in particolare a quella zona che è proprio l’ingresso di Cremona. Ai cittadini si era garantito un intervento rapido, cosa che invece non sembra essere vera.

A questo punto, il primo cittadino e l’assessore alla partita si impegnino, in prima persona, per garantire che quanto promesso sia davvero mantenuto. Novità a Cremona ci conta non solo per la sua visione di città accogliente, ma anche per non spargere delusione tra tutti coloro che avevano sostenuto la nostra ‘battaglia’ anche in consiglio comunale con atti specifici dibattuti in aula” conclude Portesani.

© Riproduzione riservata