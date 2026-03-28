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Nazionali

Formula 1, Antonelli in pole nel Gp Giappone e Leclerc quarto. La griglia di partenza

(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. Oggi, sabato 28 marzo, il pilota italiano ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di scena sul circuito di Suzuka, nel terzo appuntamento del Mondiale, proprio come successo a Shanghai, chiudendo in 1’28”778 e conquistando così la seconda pole della carriera. Dietro di lui, a completare la doppietta Mercedes, il britannico George Russell (1’29”076) 

Partirà in terza posizione la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (1’29”132), affiancato in seconda fila dalla Ferrari di Charles Leclerc (1’29”405), che si lascia alle spalle il campione del mondo in carica. Il britannico Lando Norris, con la McLaren, ottiene il quinto tempo (1’29”409). A completare la terza fila è l’altra Ferrari di Lewis Hamilton (1’29”567), seguito dall’Alpine di Pierre Gasly (1’29”691) e dalla Red Bull di Isack Hadjar (1’29”978). In quinta fila si schierano l’Audi di Gabriel Bortoleto (1’30”274) e la Racing Bulls del rookie Arvid Lindblad (1’30”319). Continua la crisi di Max Verstappen, che che per la seconda volta su tre Gp non riesce ad accedere al Q3 con la sua Red Bull. 

 

La griglia di partenza del Gran Premio del Giappone di Formula 1: 

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1’28”778 

2. George Russell (Mercedes) 1’29”076 

3. Oscar Piastri (McLaren) – 1’29”132  

4. Charles Leclerc (Ferrari) – 1’29”405  

5. Lando Norris (McLaren) – 1’29”409  

6. Lewis Hamilton (Ferrari) -1’29”567 

7. Pierre Gasly (Alpine) – 1’29”691 

8. Isack Hadjar (Red Bull) – 1’29”978 

9. Gabriel Bortoleto (Audi) – 1’30”274 

10. Arvid Lindbland (Racing Bulls) – 1’30”319 

11. Max Verstappen (Red Bull) 

12. Esteban Ocon (Haas) 

13. Nico Hulkenberg (Audi) 

14. Liam Lawson (Racing Bulls) 

15. Franco Colapinto (Alpine) 

16. Carlos Sainz (Williams) 

17. Alexander Albon (Williams) 

18. Oliver Bearman (Haas) 

19. Sergio Perez (Cadillac) 

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 

21. Fernando Alonso (Aston Martin) 

22. Lance Stroll (Aston Martin). 

 

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