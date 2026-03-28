Grignani, stop ai concerti per problemi di salute: “Torno presto”

(Adnkronos) – Gianluca Grignani ferma i concerti per problemi fisici. Il cantante annuncia lo stop con un post su Instragram. “Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi il tutto esaurito a due mesi dall’inizio del tour e che rappresentavano solo l’inizio di un nuovo viaggio da fare insieme. Poi, l’entusiasmo del pubblico che ho reincontrato per le strade di Sanremo e il tornare a cantare al Festival, ha fatto accrescere ancor di più la voglia di suonare dal vivo. Sono stato in studio per mesi per preparare i live e per finire l’album”, dice nel messaggio rivolto ai fans. “Negli ultimi giorni, però, sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi. Spero che possiate comprendere quanto sia difficile per me decidere di mettere in pausa la musica, da sempre al primo posto nella mia vita, ed essermi vicino anche adesso. Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte!”, aggiunge.

Nel messaggio vengono illustrate anche le modalità per ottenere il rimborso dei biglietti già acquistati: fino al 27 aprile sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti di tutte e 3 le date presso il canale di vendita utilizzato in fase di acquisto, con la possibilità di reperire maggiori informazioni su www.tridentmusic.it