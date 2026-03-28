L'AI ci ruba il lavoro? Confronto con esperti a "La Piazza" di CR1

Quanto incide l’intelligenza artificiale sull’occupazione? Riduce alcune mansioni, ne trasforma altre e ne crea di nuove. I dati più recenti mostrano che l’impatto varia per settore, livello di competenze e territorio, con effetti meno catastrofici di quanto spesso si racconti. L’AI non ci ruberà il lavoro, ma è molto probabile che lo farà chi sa usare l’IA meglio di noi.

Occorre puntare sula formazione continua e proteggere i lavoratori più deboli. Un tema che non lascia indifferenti e che ha coinvolto gli ospiti della “Piazza di Cr1” curata da Giovanni Palisto in onda sul canale 19 ogni mercoledì alle 21.

In studio erano presenti il Prorettore del Politecnico di Milano Luciano Baresi, la docente dell’Università Cattolica Chiara Mussida e Stefania Marrara capo unità business AI di Aisma srl un centro di ricerca sulla AI che collabora con Istituzioni e aziende private con diverse sedi in Italia e all’estero tra cui quella al Crit di Cremona. Collegati il segretario della Cisl Asse del Po Ivan Zaffanelli, la neo segretaria generale di Uilca Lombardia Claudia Dabbene e Francesco Meneghetti amministratore delegato di Fabbricadigitale tra le prime aziende in provincia di Cremona ad occuparsi di intelligenza artificiale. Qui per rivedere la puntata

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