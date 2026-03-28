Quando riesce a portarsi in vantaggio, la Cremonese non perde mai

Quando va in vantaggio, la Cremonese non perde mai. E’ quanto emerge dall’analisi dei punti ottenuti partendo da una situazione di vantaggio in queste prime trenta giornate di Serie A. Nello specifico, i grigiorossi finora nel campionato in corso sono riusciti a portarsi in vantaggio per primi nove volte. E in questi nove incontri la Cremonese alla fine è riuscita a conquistare sei vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta, per un totale di 21 punti.

Soltanto altre cinque squadre nella Serie A italiana finora non hanno mai perso una partita dopo essere passate in vantaggio. Si tratta di Milan, Juventus, Atalanta, Lazio e Sassuolo. In pratica stiamo parlando in quasi tutti i casi di top club del calcio italiano.

Se da una parte la Cremonese si è trovata in svantaggio ben sedici volte, finendo con il rimediare una sconfitta in quindici casi, mettendo in luce l’incapacità di reagire e ribaltare il punteggio quando le cose si mettono male, dall’altra è giusto evidenziare che nei casi in cui i grigiorossi sono passati avanti alla fine non sono mai usciti sconfitti dal campo.

La Cremonese rappresenta un caso quasi unico: praticamente sempre il risultato finale che ottiene dipende da chi riesce a sbloccare la partita. Riuscire a non perdere mai dopo essere passati in vantaggio, comunque, significa che i grigiorossi quando in campo le cose si mettono bene riescono a trarne enorme beneficio, riuscendo sempre a difendere con il coltello tra i denti i punti che stanno acquisendo, impedendo a chiunque di ribaltare il punteggio.

Nello specifico, le nove gare in cui la Cremo è passata in vantaggio e alla fine non ha perso sono: il match d’esordio a San Siro contro il Milan, la seconda giornata alla Zini contro il Sassuolo, il settimo turno allo Zini con l’Udinese, la gara successiva sempre in casa con l’Atalanta, la trasferta sul campo del Genoa, il match nella tana del Bologna, la vittoria casalinga con il Lecce, il 2-2 a Cremona con il Cagliari e l’ultima di campionato con il successo al Tardini contro il Parma.

© Riproduzione riservata