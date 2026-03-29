"Bella Fra!": la figura di San Francesco sarà il filo conduttore del Grest 2026

Una persona da conoscere, una storia da raccontare, un amico da incontrare: è San Francesco d’Assisi nella visione degli Oratori Diocesi Lombarde cui aderisce la Federazione Oratori Cremonesi, che ha scelto il Patrono d’Italia per il tema del Grest. L’edizione 2026, che prenderà il via al termine delle scuole coinvolgendo giovani e giovanissimi in tutta la Diocesi di Cremona, è intitolata infatti Bella Fra! in omaggio all’uomo e al Santo di cui ricorre l’ottavo centenario della morte.

Le attività si svilupperanno attraverso le coordinate di sogno, fraternità, pace, lode, con il momento della preghiera guidato dalla presenza di un Crocifisso ispirato a quello di San Damiano. Fra giochi, merende e canti, i bambini potranno intessere nuove amicizie e gli animatori fare un’esperienza formativa. Da decenni il Grest è un appuntamento estivo fra i più attesi nelle parrocchie.

Questa settimana l’incaricato diocesano per la Pastorale giovanile don Francesco Fontana insieme all’équipe della Focr, ha presentato la nuova edizione ai sacerdoti e agli educatori, poi il 17 maggio al PalaCava di Cremona è previsto un duplice appuntamento pomeridiano e serale per gli animatori.

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