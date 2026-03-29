Furti, paura anche a Picenengo: sfiorato il faccia a faccia con i padroni di casa

Topi d’appartamento ancora in azione: questa volta ad essere stata presa di mira è un’abitazione in zona Picenengo. Alle 21 di ieri sera i malviventi hanno scavalcato il balcone e hanno cercato di entrare forzando l’imposta della camera da letto, incuranti del fatto che i residenti fossero all’interno. Il faccia a faccia con i ladri è stato sfiorato.

I padroni di casa, che erano a letto, hanno sentito strani rumori e sono andati a controllare. Scoperti, i malviventi sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Hanno fatto perdere le loro tracce allontanandosi attraverso i campi. Di quanto accaduto sono state allertate le forze dell’ordine che hanno effettuato sopralluoghi e rilievi.

C’è paura tra i residenti della zona, così come c’è preoccupazione in altre zone della città, i quartieri Po, Villetta, Zaist, Boschetto, Sant’Ambrogio, che sono costantemente visitati dai soliti ignoti. La preoccupante escalation di furti in città, ma anche in provincia, è stata al centro dell’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi su convocazione del prefetto Antonio Giannelli.

Nella riunione in Prefettura è stato quindi deciso di implementare i controlli, con pattugliamenti delle forze dell’ordine sempre più frequenti per tranquillizzare i residenti, ormai esasperati dalle continue incursioni, sia andate a segno che tentate, e scoraggiarne di nuove da parte degli autori di questi odiosi reati contro il patrimonio, che hanno cominciato a commettere furti incuranti del fatto che le vittime siano in casa. Le forze dell’ordine raccomandano sempre la massima attenzione a presenze sospette, sia di persone che di vetture, e di segnalare qualsiasi anomalia.

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