Paura al Migliaro: 52enne precipita col paracadute, intervento dell'elisoccorso

Paura, oggi, all’aeroporto del Migliaro, dove poco dopo mezzogiorno una paracadutista, in fase di atterraggio, ha effettuato una manovra errata, perdendo il controllo e schiantandosi al suolo, riportando la frattura di una gamba.

Si tratta di una 52enne di origini piacentine ma residente in Toscana. “Un’esperta”, dice Vanna Bazzi, presidente dello Sky Team, il gruppo di appassionati di paracadutismo di Cremona. All’attivo, la paracadutista caduta ha 500 lanci. Questa mattina la donna è arrivata al Migliaro accompagnata dal marito. Sul velivolo, pronta per il lancio con il paracadute, era con un’altra persona.

Durante la fase di atterraggio, però, qualcosa è andato storto. La manovra errata effettuata nella discesa non le ha permesso di mantenere il controllo del paracadute. Per fortuna, nonostante la caduta, la donna non ha mai perso conoscenza: era cosciente, vigile, collaborativa con i soccorritori che subito le hanno prestato le prime cure.

Per precauzione, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Brescia che ha trasportato la ferita agli ‘Spedali Civili in codice giallo.

Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti gli agenti della Questura che hanno svolto tutti gli accertamenti del caso.

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