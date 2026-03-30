Arisa arriva al Ponchielli: concerto il 21 dicembre

In un momento particolarmente intenso del suo percorso artistico e live, mentre è tra i protagonisti sul piccolo schermo con Canzonissima su Rai 1, dopo il percorso a Sanremo e l’uscita del nuovo singolo “Il tuo profumo”, Arisa annuncia oggi nuove date live per il 2026, che si aggiungono al calendario già ricco di appuntamenti che, a partire da maggio ( le date di Milano e Roma sono sold out) la vedranno impegnata tra l’estate e il tour nei teatri da novembre, confermando il forte legame con il pubblico e la volontà di portare la sua musica dal vivo in tutta Italia e non solo.

Tra le nuove date che arricchiscono il tour estivo e quello teatrale c’è anche il 21 dicembre a Cremona al Teatro Ponchielli. I biglietti per i nuovi appuntamenti live sono già disponibili su ticketone.it.

Nel concerto cremonese Arisa porterà sul palco i brani che hanno segnato il suo percorso artistico — da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 — insieme alle nuove canzoni contenute in “Foto Mosse”, il nuovo album in uscita il 17 aprile, progetto che segna un ulteriore capitolo della sua evoluzione artistica e che verrà presentato dal vivo proprio in questo nuovo ciclo di concerti.

Ad anticipare il nuovo lavoro discografico è “Il tuo profumo”, il nuovo singolo pubblicato recentemente: una ballata intensa e senza tempo che racconta la fragilità dell’amore quando smette di essere una favola perfetta, tra desiderio, nostalgia e la difficoltà di lasciar andare, dando forma a un racconto emotivo diretto e profondamente riconoscibile, che riflette l’impronta più autentica di Arisa.

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