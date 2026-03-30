Cremonese, contributo importante da parte dei quattro acquisti di gennaio

Quattro acquisti azzeccati, che hanno dato immediatamente un importante contributo alla causa grigiorossa. I numeri e le prestazioni dicono che la Cremonese durante il mercato di gennaio ha operato bene, portando in grigiorosso quattro elementi già pronti e capaci di diventare subito fondamentali nelle rotazioni prima di Davide Nicola e poi di Marco Giampaolo.

Finora è Youssef Maleh l’acquisto di gennaio che ha trovato più spazio, con un totale di 692 minuti giocati in grigiorosso. Sono otto le presenze con la maglia della Cremo del centrocampista marocchino, che da quando è arrivato ha giocato tutte le partite senza mai uscire dal campo, con un’unica eccezione: la sfida persa allo Zini contro la Fiorentina, quando è stato sostituito dopo 62 minuti trascorsi in campo. Maleh è già anche riuscito ad andare a segno in grigiorosso, lo ha fatto confezionando un bellissimo quanto decisivo gol nell’ultima di campionato, che ha segnato il ritorno alla vittoria della Cremo grazie al 2-0 inflitto al Parma allo stadio Tardini.

Appena dietro Maleh, come minutaggio complessivo da quando è arrivato a Cremona c’è Sebastiano Luperto, che è diventato subito un titolarissimo giocando sette partite su sette dall’inizio, senza mai essere sostituito, per un totale di 630 minuti. Il difensore prelevato dal Cagliari è anche riuscito a sfornare un assist nel match che ha segnato il suo esordio in maglia Cremo, mandando in gol Thorsby nella trasferta contro l’Atalanta.

Sette presenze su sette anche per Morten Thorsby da quando è arrivato nella città del Torrazzo. Nelle prime quattro gare in grigiorosso, il norvegese è rimasto in campo per tutta la partita, poi a Lecce è stato sostituito dopo 62 minuti e con la Fiorentina dopo 45 minuti, mentre a Parma con Giampaolo in panchina il numero 2 della Cremonese per la prima volta non è partito titolare, ma è comunque entrato in campo per gli ultimi 11 minuti più recupero. Thorsby finora a totalizzato 478 minuti in grigiorosso, siglando anche un gol contro l’Atalanta, proprio nella sua gara d’esordio dopo il trasferimento dal Genoa.

Infine, Milan Djuric è l’unico dei nuovi arrivati ad aver saltato una partita. Infatti, dopo essere sempre stato impiegato da Nicola nelle sue prime sette gare in grigiorosso, partendo a volte da titolare e altre subentrando dalla panchina, a Parma contro la sua ex squadra la punta bosniaca non è stata impiegata da mister Giampaolo. All’attivo Djuric può contare un assist, contro il Lecce, che ha permesso di andare a segno al compagno di reparto Bonazzoli.

Maleh, Luperto, Thorsby e Djuric: i quattro acquisti di gennaio sono risultati da subito utilissimi alla causa grigiorossa.

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