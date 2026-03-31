Ansia, come combatterla: consigli e suggerimenti a "Vivere in Salute" su CR1

Sempre più italiani vivono con un disturbo d’ansia, uno stato cronico di grave preoccupazione e tensione, spesso senza che vi siano fattori scatenanti.

Le persone che soffrono di questo disturbo non riescono a scrollarsi di dosso le preoccupazioni, anche se di solito si rendono conto che gran parte della loro ansia è ingiustificata. Le persone con questo disturbo possono non riuscire a rilassarsi e spesso hanno difficoltà ad addormentarsi o a dormire. Come liberarsene? I disturbi d’ansia sono al centro della puntata di questa sera (martedì 31 marzo) di “Vivere in Salute” in diretta su CR1 (canale 19 ddt) a partire dalle 21. Ospiti del programma Maria Elena Lupi, (psicoterapeuta Casa di Comunità Cremona) e da Silvia Furregoni (psicologa Cure Primarie).

Le loro preoccupazioni sono accompagnate da sintomi fisici come tremori, contrazioni, tensione muscolare, mal di testa, irritabilità, sudorazione, vampate di calore e sensazione di stordimento o mancanza di fiato. Questo disturbo colpisce oltre un milione di Italiani adulti; le donne hanno il doppio delle probabilità di esserne affette rispetto agli uomini. Il disturbo può iniziare in qualsiasi momento della vita, ma di solito si sviluppa tra l’infanzia e la mezza età. La prevalenza della diagnosi raggiunge i picchi nella mezza età e diminuisce negli ultimi anni di vita.

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