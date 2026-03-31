Arrestato per spaccio minorenne nel piazzale Tranvie: aveva con sè droga e denaro

Minorenni sempre più al centro di episodi di cronaca e purtroppo non in senso positivo. In questo caso non si arriva all’allarmante quadro che sta emergendo attorno al 17enne pescarese che stava progettando ordigni, ma di un’attività di spaccio di droga che a quanto pare stava assumendo contorni molto vasti.

Lo scorso venerdì 27 marzo, una pattuglia dei Carabinieri della Radiomobile ha controllato un ragazzo non ancora diciottenne nel piazzale delle Tranvie. Quando ha aperto il portafoglio per consegnare il documento d’identità, i militari hanno notato che aveva all’interno molte banconote di vario taglio e si sono insospettiti.

Notato il crescente stato di agitazione nel giovane i militari lo hanno perquisito e hanno trovato nel suo zaino 12 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, ulteriori 10 grammi di cocaina e un bilancino elettronico di precisione. Inoltre il giovane nascondeva nelle parti intime due panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 180 grammi.

Il tutto è stato sequestrato e il ragazzo arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Oggi si è svolta l’udienza di convalida presso il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Brescia, che ha applicato la misura cautelare della permanenza in casa. Tra le diverse prescrizioni disposte dal giudice, c’è anche l’onbblico peri genitori di accaompagnare il ragazzo in occasione degli impegni scolastici

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