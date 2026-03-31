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Asp Palermo, oltre 5,5 mln dal PNRR per un Ospedale e 7 Case di Comunità

PALERMO (ITALPRESS) – L’Asp di Palermo compie un nuovo passo nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali: è stato inaugurato l’Ospedale di Comunità di Piana degli Albanesi, il secondo dopo la struttura sperimentale avviata nel 2024 a Petralia Sottana. L’edificio, esteso su circa 6.000 metri quadrati, si sviluppa su più livelli e concentra al primo piano il cuore dell’attività assistenziale: 19 posti letto, distribuiti in 9 stanze doppie e una singola, ambienti funzionali e una sala relax dedicata ai familiari, insieme agli spazi per il personale sanitario. Attiva inoltre una RSA con 20 posti letto per non autosufficienti. Per dare forma a una rete di assistenza sempre più vicina ai cittadini l’Asp di Palermo ha utilizzato oltre 5,5 milioni di euro di investimenti del PNRR – Missione 6 Salute.
fsc/azn

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