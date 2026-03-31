Catania, sgomberato un immobile del Comune occupato abusivamente





CATANIA (ITALPRESS) – Sgomberato a Catania un immobile di proprietà del Comune, in piazza Pietro Lupo. L’edificio, denominato “palestra Lupo”, fanno sapere dalla Questura, “da tempo era occupato abusivamente da soggetti anarchici e aderenti alla sinistra antagonista locale, che hanno utilizzato l’edificio quale abituale luogo di ritrovo”. L’operazione di sgombero, si legge in una nota, è stata trattata, dapprima, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in Prefettura, e successivamente è stata oggetto di appositi tavoli tecnici svolti in Questura per pianificarne le fasi operative. Un articolato dispositivo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato e diretto da funzionari della Questura di Catania, ha dato luogo alle operazioni di sgombero. vbo/mca2

(Fonte video: Polizia di Stato).

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