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31 Mar 2026 Cremona si racconta con il contest fotografico “La Dolce Vita Cremonese”
Cronaca

Cremona si racconta con il contest fotografico “La Dolce Vita Cremonese”

di Lorenzo Scaratti

Il Collettivo 50mm lancia un contest fotografico aperto a tutti per raccontare e valorizzare la vita serale e le opportunità di aggregazione a Cremona

Servizio di Lorenzo Scaratti
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Dopo il successo della mostra fotografica “Alla faccia degli universitari”, il Collettivo 50mm rilancia e ribalta la prospettiva: questa volta l’obiettivo passa direttamente ai cittadini. Nasce così “La Dolce Vita Cremonese”, un nuovo contest fotografico aperto a tutta la popolazione, realizzato in collaborazione con il bar Spoon, il Comune di Cremona, la consulta universitaria e quella provinciale degli studenti.

Camilla Bassorizzi racconta con una punta di timidezza e orgoglio il contest: “Sono una studentessa magistrale del dipartimento di musicologia e beni culturali, corso di storia dell’arte e faccio parte del collettivo 50mm. Questo è il nostro primo contest fotografico, siamo insieme allo Spoon di Cremona perché abbiamo deciso stavolta di passare la palla a voi cittadini e fuorisede, questa volta non saremo infatti noi a fotografare, ma vedremo le vostre foto, speriamo di riceverne tante”.

Non si tratta semplicemente di catturare uno scorcio della città, ma di restituirne un’atmosfera. Il concorso invita i partecipanti a raccontare Cremona attraverso uno sguardo personale, cercando immagini capaci di evocare la dimensione serale, tra luci, incontri e dettagli che spesso sfuggono nella quotidianità.

Roberto Mariani, studente magistrale e anch’esso del Collettivo, sottolinea come il contest sia anche l’occasione perfetta per dimostrare come Cremona non sia la città “morta” che tutti descrivono: “Sento ogni tanto lamentele sul fatto che questa sia una città piccola, praticamente morta, dove ci sono pochi eventi e spero che questo contest possa contribuire a valorizzare il nostro centro storico e anche a portare una ventata d’aria fresca in città”.

Fa eco Giulia Clementi, tra gli organizzatori del contest insieme a Bassorizzi e Mariani: “Sono molto fiera del contest che abbiamo deciso di portare questa volta, un contest che coinvolgerà tutta la popolazione di Cremona alla scoperta di quelle che sono le attività e le opportunità in giro per le serate cremonesi, che non mancano”.

La partecipazione è aperta a tutti, con l’unico vincolo che gli scatti rappresentino scene serali ambientate in città. Ogni partecipante potrà inviare da una a cinque fotografie all’indirizzo collettivo50mm@gmail.com, nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 20 maggio.

I premi messi in palio valorizzano lo spirito fotografico dell’iniziativa: il primo classificato riceverà 300 euro, il secondo una Polaroid, terzo e quarto una macchina fotografica a rullino.

Le prime trenta fotografie selezionate saranno esposte negli spazi dello Spoon in via Bordigallo, mentre una selezione più ampia sarà protagonista di una grande esposizione durante i giovedì d’estate, portando la fotografia tra le strade e la vita cittadina.

La giuria sarà composta dalle due consulte studentesche – quella delle scuole superiori e quella interuniversitaria – insieme all’assessore Burgazzi e ai fotografi Giuli Barbieri e Mariano Biazzi Alcantara.

La premiazione è in programma per l’8 giugno, momento conclusivo di un progetto che punta a costruire un racconto collettivo della città, fatto di sguardi diversi ma uniti da un’unica cornice: la Cremona della sera.

Il regolamento e il modulo d’iscrizione

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