Cremona si racconta con il contest fotografico “La Dolce Vita Cremonese”

Dopo il successo della mostra fotografica “Alla faccia degli universitari”, il Collettivo 50mm rilancia e ribalta la prospettiva: questa volta l’obiettivo passa direttamente ai cittadini. Nasce così “La Dolce Vita Cremonese”, un nuovo contest fotografico aperto a tutta la popolazione, realizzato in collaborazione con il bar Spoon, il Comune di Cremona, la consulta universitaria e quella provinciale degli studenti.

Camilla Bassorizzi racconta con una punta di timidezza e orgoglio il contest: “Sono una studentessa magistrale del dipartimento di musicologia e beni culturali, corso di storia dell’arte e faccio parte del collettivo 50mm. Questo è il nostro primo contest fotografico, siamo insieme allo Spoon di Cremona perché abbiamo deciso stavolta di passare la palla a voi cittadini e fuorisede, questa volta non saremo infatti noi a fotografare, ma vedremo le vostre foto, speriamo di riceverne tante”.

Non si tratta semplicemente di catturare uno scorcio della città, ma di restituirne un’atmosfera. Il concorso invita i partecipanti a raccontare Cremona attraverso uno sguardo personale, cercando immagini capaci di evocare la dimensione serale, tra luci, incontri e dettagli che spesso sfuggono nella quotidianità.

Roberto Mariani, studente magistrale e anch’esso del Collettivo, sottolinea come il contest sia anche l’occasione perfetta per dimostrare come Cremona non sia la città “morta” che tutti descrivono: “Sento ogni tanto lamentele sul fatto che questa sia una città piccola, praticamente morta, dove ci sono pochi eventi e spero che questo contest possa contribuire a valorizzare il nostro centro storico e anche a portare una ventata d’aria fresca in città”.

Fa eco Giulia Clementi, tra gli organizzatori del contest insieme a Bassorizzi e Mariani: “Sono molto fiera del contest che abbiamo deciso di portare questa volta, un contest che coinvolgerà tutta la popolazione di Cremona alla scoperta di quelle che sono le attività e le opportunità in giro per le serate cremonesi, che non mancano”.

La partecipazione è aperta a tutti, con l’unico vincolo che gli scatti rappresentino scene serali ambientate in città. Ogni partecipante potrà inviare da una a cinque fotografie all’indirizzo collettivo50mm@gmail.com, nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 20 maggio.

I premi messi in palio valorizzano lo spirito fotografico dell’iniziativa: il primo classificato riceverà 300 euro, il secondo una Polaroid, terzo e quarto una macchina fotografica a rullino.

Le prime trenta fotografie selezionate saranno esposte negli spazi dello Spoon in via Bordigallo, mentre una selezione più ampia sarà protagonista di una grande esposizione durante i giovedì d’estate, portando la fotografia tra le strade e la vita cittadina.

La giuria sarà composta dalle due consulte studentesche – quella delle scuole superiori e quella interuniversitaria – insieme all’assessore Burgazzi e ai fotografi Giuli Barbieri e Mariano Biazzi Alcantara.

La premiazione è in programma per l’8 giugno, momento conclusivo di un progetto che punta a costruire un racconto collettivo della città, fatto di sguardi diversi ma uniti da un’unica cornice: la Cremona della sera.

Il regolamento e il modulo d’iscrizione

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