Durham trascina la Vanoli: "Ho giocato per la mia bisnonna, dovevamo vincere"

Un plebiscito dei tifosi e una prestazione che resterà nella storia della Vanoli. Aljami Durham è il Caleffi Wine Player of the Game della 24ª giornata dopo la vittoria contro Napoli, scelto dal 79% dei votanti nel sondaggio ufficiale del club.

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Numeri che raccontano da soli la sua partita: 34 punti, 13/14 dal campo, 7 rimbalzi, 5 falli subiti e 42 di valutazione, con un secondo tempo da protagonista assoluto. Una delle migliori prestazioni individuali del campionato, a un passo dal record storico in maglia Vanoli: eguagliati Kenny Hayes e Darius Johnson-Odom, resta davanti solo Tres Tinkle con 35 punti.

A fine partita, però, il primo pensiero non è per i numeri, intervistato a Basket&co, il talk sulla pallacanestro di CR1, ha raccontato: “È incredibile entrare nei libri di storia, ora che lo so. Ma oggi è stato un giorno difficile per me, ieri è venuta a mancare la mia bisnonna. Volevo scendere in campo e onorarla, per questo è stata una partita speciale”.

La sua prestazione ha cambiato volto alla gara proprio nel momento più complicato, tra terzo e quarto periodo: “Ho detto ai ragazzi che non saremmo usciti da lì senza una vittoria. Ho detto che avevamo dieci minuti per ribaltarla, coinvolgere il pubblico e tornare a vincere. In qualsiasi modo dovevamo farlo, e alla fine ce l’abbiamo fatta”.

Determinante il parziale personale che ha spezzato l’equilibrio: canestro e fallo per il -1, jumper dalla media per il sorpasso e tripla del +4: “Non sapevo del 13 su 14 al tiro, è incredibile. Ma è il risultato del lavoro che facciamo ogni giorno. Sono contento che sia servito per portare a casa la partita quando ne avevamo bisogno”.

Durham riconosce anche il momento di difficoltà attraversato dalla squadra a metà gara: “Nel terzo quarto abbiamo concesso troppo, ma nell’ultimo quarto abbiamo cambiato: più energia, più comunicazione, abbiamo giocato insieme in difesa. Si è visto quello che possiamo essere anche per il futuro, è stato un primo passo importante. Volevamo dare una gioia ai tifosi. Tutti hanno lottato, i compagni, lo staff, abbiamo combattuto insieme e io apprezzo molto questo”.

Infine, uno sguardo ai nuovi inserimenti, a partire da RaeQuan Battle: “Ha portato grande energia, ha voglia di imparare, fa tutte le piccole cose che servono. Sta capendo il suo ruolo e lo sta ampliando. Credo che sarà molto divertente da vedere nelle prossime partite, perché non avete ancora visto il meglio di lui”.

E proprio l’ultimo arrivato a Cremona, ovvero RaeQuan Battle, è stato votato come secondo migliore in campo, al debutto davanti ai propri tifosi dopo l’esordio assoluto in maglia Vanoli la scorsa settimana a Treviso. Contro Napoli l’impatto del numero 21 biancoblu è stato determinante, come riconosciuto da coach Brotto nella conferenza stampa postpartita. Non solo per i 7 punti messi a referto, ma anche per i 4 rimbalzi, 5 falli subiti e il tanto lavoro ‘sporco’ fatto nella metà campo difensiva nei 12 minuti concessigli da coach Brotto. Terzo classificato Mattia Udom, l’altro importante innesto a stagione in corso nel roster della Vanoli. L’ala classe 1993 si è reso ancora una volta molto utile alla causa, giocando una gara estremamente solida da 10 punti e 5 rimbalzi in 17′ spesi in campo. Alcune sue giocate sono state determinanti nel finale di gara: prima la tripla dall’angolo del -2 che ha riacceso il Pala Radi, poi il tiro dalla media distanza che ha chiuso virtualmente i giochi, oltre a rimbalzi di capitale importanza sia in attacco che in difesa e la solita predisposizione ad aiutare i compagni nelle due metà campo.

L’intervista completa ad Aljami Durham è disponibile nella puntata di Basket&co, rivedibile on demand sul sito di CR1 e sulle smart tv con il tasto rosso del telecomando. Appuntamento a lunedì 6 aprile alle 22 su CR1, canale 19.

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