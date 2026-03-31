Pecoraro Scanio “Serve Europa indipendente da petrolio e combustibili fossili”

ROMA (ITALPRESS) – “Serve un’Europa libera dalla dipendenza dal petrolio e dai combustibili fossili, capace di puntare con decisione sulla pace, sulle energie rinnovabili e sull’innovazione sostenibile”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ed ex ministro dell’Ambiente. “Le guerre continuano ad essere, troppo spesso, guerre legate al petrolio. Anche il conflitto in Iran e in Medio Oriente, che sta producendo conseguenze drammatiche a livello globale, nato formalmente sul tema nucleare, appare sempre più connesso agli equilibri energetici, al controllo delle rotte strategiche e delle risorse fossili”. Secondo Pecoraro Scanio, si tratta di una dinamica storica ormai evidente: “Da decenni assistiamo a conflitti legati ai giacimenti energetici, al controllo delle infrastrutture e alle rotte del petrolio e del gas. È sempre più chiaro, come evidenziato anche da autorevoli analisi internazionali, che i combustibili fossili non sono solo tra i principali responsabili della crisi climatica, ma sono anche fattori strutturali di instabilità geopolitica e di conflitto”. “Il petrolio e il gas non sono solo nemici dell’ambiente perché accelerano il rischio di catastrofe climatica, ma sono anche tra le cause delle guerre in corso e di quelle purtroppo prevedibili per il controllo di queste risorse strategiche”. Per questo, secondo l’ex ministro dell’Ambiente, l’Europa deve accelerare la propria strategia energetica: “Gli importanti investimenti che l’Europa ha avviato sulle energie rinnovabili, sulla transizione ecologica e sulla transizione ecodigitale devono essere rafforzati e resi ancora più ambiziosi. Non possiamo continuare, di fronte alle crisi energetiche, a rincorrere nuove dipendenze da petrolio e gas provenienti da Paesi che oggi appaiono stabili e domani possono diventare nuovi fattori di instabilità globale”.

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(fonte: Fondazione UniVerde)