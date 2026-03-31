Prefetto Bari “Patto sulla sicurezza con Comune e associazioni di categoria”

BARI (ITALPRESS) – “Il protocollo rappresenta un momento di collaborazione, spinto e raggiunto attraverso una serie di ragionamenti. Per esempio, uno degli ultimi incontri è stato dedicato alla formazione e alla piena disponibilità, da parte di tutti gli appartenenti alle forze di polizia, di collaborare a questo progetto. Anche quello sarà un momento molto positivo, attraverso cui sviluppare questa cultura generale della sicurezza. Sul piatto della bilancia resta che, come responsabili della sicurezza, autorità provinciale di pubblica sicurezza e appartenenti alle varie forze di polizia, noi stiamo già dando un esempio di presenza molto consistente e attenta”. Lo ha dichiarato Francesco Russo, prefetto di Bari, durante la presentazione del protocollo volto a rafforzare la sicurezza urbana, promuovere una gestione condivisa degli spazi pubblici e favorire un equilibrio tra diritto all’intrattenimento e tutela della vivibilità cittadina.

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