Romano Floriani Mussolini al "GF Vip" con un video per la mamma Alessandra

Nella puntata del 30 marzo del Grande Fratello Vip, tra i momenti più commentati (anche sui social) c’è stata l’apparizione – a distanza – di Romano Floriani Mussolini, calciatore della Cremonese, che ha mandato un videomessaggio alla madre Alessandra Mussolini, concorrente del reality.

L’apparizione di Romano Floriani ha rappresentato un momento particolarmente toccante nel programma. Il giovane ha mostrato un lato di sé intimo e familiare lontano (per una volta) dai riflettori dello sport.

Nel videomessaggio, il calciatore grigiorosso ha espresso parole di incoraggiamento e affetto nei confronti della madre, sottolineando la sua vicinanza. Alessandra Mussolini, visibilmente commossa, ha accolto il video del figlio con entusiasmo, lasciandosi andare a un abbraccio con l’altra figlia Clarissa, presente fisicamente in studio. Video messaggio anche da parte dell’altra figlia Caterina.

La partecipazione del giovane calciatore ha anche attirato l’attenzione degli appassionati di sport e dei cremonesi, che l’hanno visto in un contesto completamente diverso dal solito. Sui social, il momento è rapidamente diventato virale, con molti utenti che hanno apprezzato la spontaneità e la genuinità del gesto da parte del giovane che, a fine video, ha inquadrato e “portato i saluti” del loro cagnolino, un piccolo Chihuahua.

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