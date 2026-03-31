Tomba profanata al cimitero: a Persichello, tra i residenti regna sgomento e incredulità

Le ore passano, le indagini procedono, ma ai tavolini dei bar, nei negozietti di vicinato, per le vie del paese anche a qualche giorno di distanza non si parla d’altro. Tante le chiacchiere e le dicerie, ma la cosa certa è solo una: si tratta di atto di una gravità inaudita, nemmeno immaginabile in una frazione come Persichello.

I fatti di cronaca sono ormai noti: la profanazione nel camposanto locale della tomba di una signora deceduta nel 1998 da parte di ignoti vandali, la lapide distrutta e i suoi resti dati alle fiamme.

Prosegue nel frattempo, da parte delle forze dell’ordine, la caccia ai responsabili.

Ciò che resta ora, tra i residenti, è tanto sgomento e incredulità: molti non vogliono apparire, ma qualcuno ha voluto portare la sua testimonianza. Tra chi è rimasto più scosso di certo gli anziani del paese. Nel servizio di CR1 le loro impressioni.

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