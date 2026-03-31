Urso “Imprese italiane protagoniste per primo modulo abitativo sulla Luna”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Siamo particolarmente soddisfatti per il riconoscimento che è stato dato alle imprese italiane che realizzeranno il primo modulo abitativo della stazione permanente spaziale sulla Luna, per consentire agli astronauti di poter operare in una condizione ambientale di piena sicurezza. L’Italia collaborerà con gli Stati Uniti e con gli altri attori in questa nuova grande avventura spaziale nella colonizzazione della Luna”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, durante un punto stampa a Villa Firenze a Washington a margine di un incontro con l’Autorità nazionale per le politiche spaziali e aerospaziali, e l’amministratore della Nasa, Jared Isaacman.

xp6/ads/mca1