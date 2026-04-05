Col tema Flop, inaugura l'11 aprile la Mostra internazionale di illustratori contemporanei

Dall’11 aprile al 7 giugno torna a Cremona la Mostra internazionale di illustratori contemporanei curata dall’Associazione Tapirulan con la collaborazione del Comune; la XXI edizione intitolata Flop sarà allestita nel Padiglione Amati del Museo del Violino, che aveva già ospitato l’esposizione Voilà nel 2025.

Saranno 52 le opere in mostra, selezionate dalla giuria fra le innumerevoli inviate quest’anno, con diverse interpretazioni del tema. Oltre al nuovo premio humor, è previsto il consueto premio popolare di 500 euro attribuito all’opera più votata dagli utenti di tapirulan.it nonché il primo premio assoluto di 3.000 euro assegnato dalla giuria.

Come da tradizione, anche stavolta è previsto un ospite d’onore: l’artista californiano Craig Frazier, di cui verrà proposta la monografica Notes con oltre 100 opere che ripercorrono la prolifica carriera avviata negli Anni Settanta; dopo aver gestito il proprio studio di design fino al 1996, è diventato illustratore a tempo pieno e tra i vari progetti collabora regolarmente con il New York Times.

Frazier arriverà da San Francisco alla città del Torrazzo, incontrando il pubblico domenica 12 aprile alle ore 11 al Museo del Violino intervistato dal Presidente dell’Associazione Tapirulan Fabio Toninelli.

© Riproduzione riservata