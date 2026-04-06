400 ragazzi delle medie al pellegrinaggio diocesano: mercoledì l'udienza con Papa Leone

Sono partiti dalla stazione di Reggio Emilia la mattina di Pasquetta i 400 pre adolescenti della Diocesi di Cremona che, fino all’8 aprile, parteciperanno al tradizionale pellegrinaggio diocesano a Roma promosso dalla Federazione Oratori Cremonesi nei giorni dopo Pasqua e rivolto ai ragazzi delle scuole medie, quelli degli anni della Mistagogia che seguono il conferimento di Cresima e Prima Comunione.

Il pellegrinaggio dei ragazzi, accompagnati dai sacerdoti, catechisti ed educatori, provenienti da 25 tra parrocchie e unità pastorali dell’interno territorio diocesano, si concluderà mercoledì con l’udienza da Papa Leone XIV. Un gruppo eterogeneo che rappresenta visivamente l’unità della Chiesa cremonese: dalle terre del Casalasco e del Viadanese fino ai centri della Bergamasca con gli oratori della città e del circondario.

Il titolo scelto per quest’anno è “Incamminati. Noi discepoli missionari”. Il primo appuntamento sarà nel primo pomeriggio a Roma con la Messa di apertura del pellegrinaggio nella Basilica del Sacro Cuore, nei pressi della Stazione Termini. I ragazzi si tufferanno subito nel clima romano grazie all’attività serale proposta dallo staff della Federazione Oratori Cremonesi nei pressi di Castel Sant’Angelo, dal titolo “La password di Roma”.

Il martedì sarà la giornata del cammino esperienziale. Partendo dal Colle Oppio, suddivisi a gruppi, i ragazzi toccheranno alcune tappe fondamentali per la storia cristiana: il Carcere Mamertino, San Pietro in Vincoli, il Colosseo. Il pomeriggio sarà lasciato poi alle gestione autonoma dei vari oratori per visitare Roma e le sue bellezze, ritrovandosi poi nuovamente insieme nel tardo pomeriggio per la celebrazione eucaristica.

Il momento culminante sarà mercoledì. All’alba i 400 cremonesi varcheranno i controlli di Piazza San Pietro per partecipare all’Udienza Generale con Papa Leone XIV.

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