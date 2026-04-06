Ultime News

6 Apr 2026 Bastoni torna sui social: gli applausi, l'abbraccio con Barella e il sostegno della moglie Camilla
6 Apr 2026 "Nutria alla griglia": il pranzo di Pasquetta virale sui social
6 Apr 2026 400 ragazzi delle medie al pellegrinaggio diocesano: mercoledì l'udienza con Papa Leone
6 Apr 2026 Cremonese, contro il Bologna decisivo il primo tempo negativo
6 Apr 2026 Cade sui detriti durante bonifica di Cascina Oseline: Vigile del Fuoco in ospedale
Sport

Bastoni torna sui social: gli applausi, l'abbraccio con Barella e il sostegno della moglie Camilla

di Federica Bandirali

Una standing ovation per il piadenese, dopo il momento difficile post Nazionale. Poi l'abbraccio con il numero 23 dopo il gol

Bastoni e Barella (Instagram Alessandro Bastoni)
Fill-1

L’Inter ha battuto la Roma durante la partita nella sera di Pasqua. Grinta e determinazione passati anche dal piadenese Alessandro Bastoni. Era il 58 esimo quando  Bastoni è uscito San Siro: tutti i tifosi nerazzurri a San Siro gli hanno dedicato -dopo il momento difficile post Nazionale – una standing ovation. Il difensore ringrazia con degli applausi verso tutti i settori. E proprio questa immagine è la prima del carosello di foto postate il 6 aprila da Bastoni, un ritorno su Instagram dopo giorni di assenza.

Nella serie di foto poi non manca un altro momento simbolo della partita di ieri: Nicolò Barella è tornato  al gol dopo un periodo non positivo e si commuove durante i festeggiamenti, ma l’immagine più forte di tutte è la corsa verso la panchina per abbracciare proprio Alessandro Bastoni.

Tra i commenti quello della moglie Camilla, costretta a chiudere i commenti sull’account Instagram per una scia di haters post Nazionale: “Sempre!” scrive Camilla, con un cuore rosa accanto alla parola. Tanti i messaggi di sostegno a Bastoni: non si spengono però i rumors su un possibile suo addio all’Inter per il Barcellona.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...