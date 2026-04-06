Bastoni torna sui social: gli applausi, l'abbraccio con Barella e il sostegno della moglie Camilla
Una standing ovation per il piadenese, dopo il momento difficile post Nazionale. Poi l'abbraccio con il numero 23 dopo il gol
L’Inter ha battuto la Roma durante la partita nella sera di Pasqua. Grinta e determinazione passati anche dal piadenese Alessandro Bastoni. Era il 58 esimo quando Bastoni è uscito San Siro: tutti i tifosi nerazzurri a San Siro gli hanno dedicato -dopo il momento difficile post Nazionale – una standing ovation. Il difensore ringrazia con degli applausi verso tutti i settori. E proprio questa immagine è la prima del carosello di foto postate il 6 aprila da Bastoni, un ritorno su Instagram dopo giorni di assenza.
Nella serie di foto poi non manca un altro momento simbolo della partita di ieri: Nicolò Barella è tornato al gol dopo un periodo non positivo e si commuove durante i festeggiamenti, ma l’immagine più forte di tutte è la corsa verso la panchina per abbracciare proprio Alessandro Bastoni.
Tra i commenti quello della moglie Camilla, costretta a chiudere i commenti sull’account Instagram per una scia di haters post Nazionale: “Sempre!” scrive Camilla, con un cuore rosa accanto alla parola. Tanti i messaggi di sostegno a Bastoni: non si spengono però i rumors su un possibile suo addio all’Inter per il Barcellona.