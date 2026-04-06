Comuni cremonesi: alta dipendenza da trasferimenti, ma bassa pressione fiscale

Il profilo finanziario dei Comuni cremonesi mostra una dipendenza dai trasferimenti esterni superiore alla media regionale. A dirlo è il rapporto Anci sui Comuni, secondo cui nel nostro territorio l’indice di autonomia finanziaria si attesta al 71,8%, un dato sensibilmente più basso della media lombarda (79,6%). Nello specifico, l’autonomia tributaria è al 47,2%.

Un dato positivo per i cittadini è la pressione finanziaria pro capite, pari a 627,2 euro, tra le più basse in regione (la media lombarda è di 857,4 euro). La variazione della pressione finanziaria tra il 2019 e il 2023 è stata contenuta al +3,1%.

Altro dato interessante riguarda entrate e trasferimenti: i Comuni della provincia ricevono mediamente 464,8 euro pro capite in trasferimenti totali (di cui 258,3 euro per la parte corrente), una cifra superiore ai 408,4 euro medi della Lombardia.

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