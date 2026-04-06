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Cronaca

Con l'Audi sbatte contro un palo dell'illuminazione: miracolosamente illeso

di Giovanni Gardani

Fortunatamente, l’episodio si è concluso senza feriti, e anche senza grossi disagi alla viabilità (l'auto infatti non occupava la carreggiata stradale) ma con tanta apprensione per quanto accaduto

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Attimi di paura nella serata di Pasqua ad Agoiolo, frazione di Casalmaggiore, dove intorno alle 18.30 si è verificato un incidente stradale che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per le persone coinvolte.

Un’auto, un’Audi nera, stava percorrendo la strada in direzione Martignana-Vicobellignano quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha sbandato autonomamente, senza il coinvolgimento di altri mezzi, finendo la propria corsa contro un palo della luce in legno.

L’impatto è stato violento: il palo si è piegato fino ad adagiarsi contro la parete del ristorante La Favorita, destando preoccupazione tra i presenti e i residenti della zona.

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