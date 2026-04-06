Con l'Audi sbatte contro un palo dell'illuminazione: miracolosamente illeso

Nonostante la dinamica dell’incidente, il conducente è uscito miracolosamente illeso dall’abitacolo. Dopo essere stato soccorso sul posto, ha deciso di rifiutare il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Gussola, i sanitari di Padana Soccorso di Casalmaggiore e i Vigili del Fuoco volontari di Piadena Drizzona.

Le operazioni di messa in sicurezza si sono protratte a lungo, proprio a causa delle condizioni del palo, danneggiato e pericolante. Solo dopo aver stabilizzato la struttura è stato possibile procedere con la rimozione del veicolo incidentato.

Durante l’intervento si è formato anche un capannello di curiosi, attirati dalla scena e dalle operazioni dei soccorritori. Fortunatamente, l’episodio si è concluso senza feriti, e anche senza grossi disagi alla viabilità (l’auto infatti non occupava la carreggiata stradale) ma con tanta apprensione per quanto accaduto.