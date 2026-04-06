Cremona città universitaria: a "Campus" su CR1 lo studio dei rulli musicali

Lo studio e la valorizzazione dei rulli musicali di inizio Novecento e il restauro di strumenti musicali e scientifici antichi sono al centro della puntata in onda su CR1 lunedì 6 aprile alle 20.30 di “Campus”, la trasmissione su Cremona città universitaria curata da Massimo Lanzini.

I rulli musicali rappresentano una tecnologia di diffusione di esecuzioni pianistiche che ha avuto grande fortuna un secolo fa e che vedeva Cremona come riferimento produttivo e artistico nazionale. Attraverso la testimonianza di docenti e studenti del dipartimento di Musicologia e beni culturali attivato a Cremona dall’Università di Pavia, Campus è andato alla scoperta del lavoro di conservazione e studio di questo straordinario patrimonio culturale.

Studenti e docenti sono allo stesso modo i protagonisti dell’attività del laboratorio di restauro di strumenti musicali e scientifici antichi che Campus racconta in questa puntata, un’eccellenza che si radica nella solida tradizione liuteristica e scientifica cremonese.

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