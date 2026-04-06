I successi di Pasqua di Vanoli e Juvi su CR1 alle 22 nel talk sulla pallacanestro

La vigilia di Pasqua ha regalato due risultati pesanti per il basket cremonese e questa sera Basket&Co torna in onda per raccontarli, partendo dal successo della Vanoli su Udine.

Al centro della puntata la vittoria 82-73 del PalaRadi, costruita su difesa e dominio a rimbalzo, con il record societario di 54 carambole. Una prova di squadra che ha ribaltato anche la differenza canestri nello scontro diretto e riaperto prospettive nel finale di stagione. In studio gli ospiti per analizzare il momento biancoblù: l’assistant coach Massimo Giubertoni, l’MVP della serata Giovanni Veronesi, decisivo con le sue triple, e il capitano Christian Burns, riferimento dentro e fuori dal campo.

Spazio poi anche alla Ferraroni Juvi Cremona, protagonista di una serata altrettanto significativa. Vittoria 83-72 sul campo di Avellino e salvezza matematica conquistata, senza dover attendere altri risultati. Dopo un primo tempo equilibrato, gli oroamaranto hanno indirizzato la gara nel terzo quarto, trascinati dai 19 punti di capitan Panni, dai 17 di Garrett e dai 16 di Allinei.

Appuntamento questa sera alle 22 su CR1 – canale 19 in Lombardia – e in streaming su cr1.it.

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