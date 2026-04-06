La Pasquetta dei cremonesi, "il rito" della camminata sul Lungopo Europa

C’è un rito, difficile anzi difficilissimo da sradicare perchè intrinseco nei cremonesi. Un rito di quelli che si ripete ogni anno a Cremona, il giorno di Pasquetta. Ed è stato così anche in queste feste 2026. Dopo il pranzo in famiglia o con gli amici, i cremonesi si riversano a rilassarsi e a camminare lungo il fiume Po. Meta preferita, come da tradizione, è il Lungopo Europa, la strada che costeggia il Po nella zona canottieri e che da decenni accompagna il tempo libero della città.

Dopo tavolate abbondanti e grigliate improvvisate, nel primo pomeriggio si è formato un lento pellegrinaggio verso il fiume. Famiglie con bambini, coppie, gruppi di amici e immancabili ciclisti: tutti convergono verso quella striscia d’asfalto e verde che rappresenta uno dei luoghi più amati dai cremonesi.

Il Lungopo Europa, infatti, non è solo una strada: è una passeggiata panoramica che segue la riva del Po offrendo scorci suggestivi e un contatto diretto con la natura Qui il tempo sembra rallentare. C’è chi cammina senza meta, chi si ferma sulle panchine a guardare l’acqua scorrere, chi lascia correre i bambini e chi, più sportivo, approfitta per una corsa o una pedalata.

A Pasquetta 2026, complice anche il sole – di quelli che scalda senza stancare- il lungofiume si è trasformato in un salotto all’aperto. Non è un caso che questo tratto del Po sia considerato un vero punto di ritrovo cittadino. Ma la camminata a Pasquetta resta un gesto semplice e identitario: il modo più naturale per chiudere una giornata di festa, respirando il fiume e ritrovandosi, anno dopo anno, nello stesso luogo.

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