L'assessore Mozzi alla scuola del Boschetto per le barriere architettoniche: si valuta la piattaforma elevatrice
Diverse segnalazioni avevano sottolineato come questa carenza compromettesse la piena fruibilità dell’edificio
L’assessore con delega all’Edilizia Scolastica, Roberta Mozzi, sta lavorando per individuare una soluzione che permetta alla scuola Boschetto di eliminare le barriere architettoniche, a causa della mancanza dell’ascensore che continua a rendere inaccessibili alcuni spazi dell’edificio.
“Ci stiamo muovendo: abbiamo effettuato un sopralluogo con l’architetto Donadio proprio per verificare se sia possibile intervenire con un ascensore. Abbiamo anche valutato l’ipotesi di una piattaforma elevatrice, che potrebbe risultare meno costosa e più semplice da installare” ha dichiarato l’assessore Mozzi.
Diverse segnalazioni avevano sottolineato come questa carenza compromettesse la piena fruibilità dell’edificio, soprattutto considerando che la scuola è stata recentemente ristrutturata grazie ai fondi PNRR.
“Stiamo lavorando per risolvere questo problema – ha confermato Mozzi – che ci era stato segnalato ma che avevamo già ben presente, tanto da averlo inserito nel PEBA. Serve un progetto e sarà necessario bandire una gara per l’assegnazione. Avevamo detto che entro fine mandato la questione sarebbe stata risolta: direi che saremo addirittura in anticipo sui tempi, con una soluzione prevedibilmente rapida”.