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Cronaca

L'assessore Mozzi alla scuola del Boschetto per le barriere architettoniche: si valuta la piattaforma elevatrice

di Silvia Galli

Diverse segnalazioni avevano sottolineato come questa carenza compromettesse la piena fruibilità dell’edificio

La scuola del Boschetto
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L’assessore con delega all’Edilizia Scolastica, Roberta Mozzi, sta lavorando per individuare una soluzione che permetta alla scuola Boschetto di eliminare le barriere architettoniche, a causa della mancanza dell’ascensore che continua a rendere inaccessibili alcuni spazi dell’edificio.

“Ci stiamo muovendo: abbiamo effettuato un sopralluogo con l’architetto Donadio proprio per verificare se sia possibile intervenire con un ascensore. Abbiamo anche valutato l’ipotesi di una piattaforma elevatrice, che potrebbe risultare meno costosa e più semplice da installare” ha dichiarato l’assessore Mozzi.

Diverse segnalazioni avevano sottolineato come questa carenza compromettesse la piena fruibilità dell’edificio, soprattutto considerando che la scuola è stata recentemente ristrutturata grazie ai fondi PNRR.
“Stiamo lavorando per risolvere questo problema – ha confermato Mozzi – che ci era stato segnalato ma che avevamo già ben presente, tanto da averlo inserito nel PEBA. Serve un progetto e sarà necessario bandire una gara per l’assegnazione. Avevamo detto che entro fine mandato la questione sarebbe stata risolta: direi che saremo addirittura in anticipo sui tempi, con una soluzione prevedibilmente rapida”.

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