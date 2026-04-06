Pasquetta a Cremona: piazze e musei affollati dai turisti

Sotto un sole primaverile che splende fin dall’alba, i turisti hanno affollato il centro storico di Cremona già dalle prime ore del mattino.

La città si conferma meta privilegiata per il Lunedì dell’Angelo, scelta da numerosi visitatori sia per la classica gita fuori porta in coppia, con la famiglia o gli amici, sia come tappa strategica di un più ampio tour culturale.

Un’aria di festa in città in questa giornata contrassegnata dal clima ideale per una gita nelle città d’arte. A compensare le assenze dei cremonesi che hanno approfittato del weekend lungo per uscire dalla città, i numerosi turisti che fin dal mattino hanno affollato piazze e musei cittadini.

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