Un uovo di Pasqua speciale in pediatria: il gesto solidale della Croce Verde a Cremona

In occasione delle festività pasquali, un gesto semplice ma carico di significato ha portato sorrisi e un momento di serenità ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ASST Cremona. Protagonista dell’iniziativa è stata la Croce Verde di Cremona, che ha donato un grande uovo di cioccolato pensato “a misura di bambino”.

L’uovo, alto quasi quanto i piccoli pazienti, non è stato solo un dono simbolico, ma un vero e proprio messaggio di vicinanza e affetto. La consegna ha rappresentato un momento di festa all’interno dell’ospedale, trasformando per qualche istante la quotidianità del reparto in un’occasione di gioia condivisa.

Il gesto della Croce Verde assume un valore ancora più profondo considerando la delicatezza del contesto ospedaliero: per i bambini e i loro genitori, anche un piccolo segno di attenzione può fare la differenza, alleviando paure e difficoltà. Portare un uovo di Pasqua in reparto significa quindi regalare non solo dolcezza, ma anche conforto e speranza.