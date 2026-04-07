Anafibj, rinnovo cariche e nuove indicazioni di governance

L’uscita ufficiale degli indici genetici e genomici di aprile 2026 coincide quest’anno con il rinnovo cariche ed assemblee territoriali e generale per la governance del triennio 2026-2029 di Anafibj.

Trezzi, presidente uscente, nel riproporsi per un prossimo mandato con il Consiglio Direttivo uscente, presenta “la riduzione della quota per capo in produzione, già bassa con 1,40 euro/capo/anno, ora scesa a 1,20 euro/capo/anno, se pagata dal socio senza attendere i solleciti dell’Associazione”.

Trezzi ricorda che “il bilancio dell’Associazione è sano e in grado di affrontare le prossime stagioni con serenità

e fiducia assieme agli oltre 8.000 soci iscritti nell’ambito dei 3 libri genealogici e programmi genetici delle 3 razze

bovine da latte specializzate, quali: Frisona, Bruna e Jersey”.

Anafibj, fa sapere l’associazione, “non ha intenzione di rincarare né i servizi né le quote associative, bensì fornisce ai propri soci a minori costi nuovi indici genetici, quali l’indice gemellarità per la Frisona, il nuovo indice di selezione aggregato Produzione-Fertilità e Funzionalità (Pff) per la Bruna e il rilevamento di nuovi caratteri morfologici (direzione piedi anteriori, posizione coxo-femorale e Bilanciamento piano mammella) per la Jersey, come anche per la Frisona”.

Trezzi prosegue ricordando che “grazie al lavoro svolto negli ultimi anni, grazie alle quote associative corrisposte

dagli allevatori, oltre che con i fondi dei progetti Psrn – Latteco prima e Latteco2 poi, sono ora disponibili

innumerevoli servizi per il giovane bestiame, che sappiamo essere il tallone d’Achille dell’allevamento moderno

della vacca da latte. ANAFIBJ rende disponibili nuovi servizi ai propri allevatori, come Herd-Up rimonta, i tradizionali

certificati genealogici per la rimonta, l’ecAPP (prima App made by Anafibj, gli indici genetici e genomici sull’età al

primo parto e natimortalità, numerosi incontri/workshop gratuiti di formazione sulla vitellaia e colostratura e

l’aggiornamento indici settimanale per i soggetti genotipizzati, come anche l’aggiornamento 3 volte l’anno per tutti

i soggetti con pedigree (aprile-agosto-dicembre). Tutti questi servizi per il giovane bestiame costeranno per i soci

solo 0,60 euro/capo giorno (prima dei solleciti)”.

Trezzi conclude ringraziando “tutti coloro che si sono adoperati per queste importanti novità e servizi a supporto

della gestione quotidiana degli allevatori soci di Anafibj e diffama chiunque getti discredito e confusione in un

settore che oggi più che mai ha bisogno di lavorare compatto ed unito a tutela di chi produce cibo per tutti e che

garantisce e tutela la rinomata filiera agroalimentare italiana, ricca di DOP ed IGP riconosciute da tutto il mondo ”.

Trezzi ricorda “l’importanza, oggi più che mai, di selezionare i riproduttori sulla base di indici calcolati ed

elaborati in Italia, e dall’Associazione che presiede, in quanto più adatti al nostro sistema produttivo ed

economico”.

Le nuove classifiche sono consultabili sul sito dell’Associazione al seguente link: https://www.anafibj.it/it/indicigenetici

© Riproduzione riservata