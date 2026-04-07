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Arditti, Occhiuto “Ho sempre apprezzato la sua sobrietà”

ROMA (ITALPRESS) – “Io e Roberto eravamo molto legati, ho sempre apprezzato l’arguzia nella sua argomentazione, la sua sobrietà, abbiamo parlato fino al giorno prima della sua morte, volevamo organizzare una occasione di confronto su ciò che più liberale ci debba essere nel paese”. Le parole del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, fuori dalla camera ardente di Roberto Arditti.

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