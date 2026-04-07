Concorso Luigi Masserini, il 14 aprile cerimonia di premiazione
Il 14 aprile 2026 si svolgerà la Cerimonia di Premiazione della V Edizione del Concorso Luigi Masserini a Cremona, con presentazione dei progetti e proclamazione del vincitore
Martedì 14 aprile 2026 alle ore 10 nell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona, presso il Campus di Santa Monica in Via Leonida Bissolati 72, si terrà la Cerimonia di Premiazione della V Edizione del Concorso Luigi Masserini, dal titolo Valutazioni d’azienda e operazioni di acquisizione, bandito da Fondazione Luigi Masserini in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami”, con l’Università Cattolica
del Sacro Cuore – sede di Cremona – e con il contributo di Associazione Industriali della provincia di Cremona.
Durante la Cerimonia i gruppi concorrenti presenteranno i lavori svolti. A seguire si procederà alla proclamazione del gruppo vincitore. All’evento saranno presenti anche i rappresentanti degli Enti e delle Autorità coinvolti nell’iniziativa. Special guest dell’evento l’imprenditrice Mariapaola Biasio del Gruppo Happy.