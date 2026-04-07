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Difesa, Crosetto “Il Paese ha bisogno di unità”

ROMA (ITALPRESS) – “Non bisogna essere coraggiosi per dire no gli Stati Uniti se ci fanno una richiesta che non è possibile accettare. Noi non siamo difesi dal nostro coraggio. Noi siamo difesi dal nostro rispetto delle istituzioni, della legge e della Costituzione”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di un’informativa alla Camera sull’uso delle basi militari americane in Italia.

sat/gsl
(Fonte video: Camera dei Deputati)

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