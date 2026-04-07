"Eventi del venerdì": cultura, svago e socialità alla riscoperta dei quartieri di Cremona

Animare i quartieri e valorizzare gli spazi cittadini, far conoscere le diverse realtà del territorio, creare comunità e momenti di aggregazione, offrire occasioni di approfondimento culturale e favorire la riappropriazione degli spazi nei quartieri.

Sono questi gli obiettivi degli Eventi del venerdì – Appuntamenti tra cultura, svago e socialità, alla riscoperta dei quartieri di Cremona, rassegna di incontri a ingresso libero diffusi in vari punti della città tra cui compare anche Aspettando Super Gioco Sano di ASST Cremona realizzato in collaborazione con il Comune di Cremona.

Il prossimo è in programma venerdì 10 aprile, al quartiere Boschetto, al Centro Civico (via Isidoro Bianchi).

Dalle 16:00 alle 18:00, a ingresso libero, l’appuntamento al Boschetto si intitola “Il bosco in un barattolo. Che profumo ha la natura”: le famiglie con bambini e bambine dai 3 ai 10 anni sono invitate a partecipare a tre laboratori dedicati al senso dell’olfatto. I partecipanti potranno sperimentare e giocare con piante officinali. Il calendario sono previsti appuntamenti fino a giugno con il coinvolgimento anche di diverse realtà associative della città.

“Con ‘Gli Eventi del Venerdì’ – dichiara la vicesindaca con delega ai Quartieri e reti comunità Francesca Romagnoli – stiamo portando nei quartieri della città occasioni concrete di incontro, socialità e partecipazione. Crediamo che gli spazi pubblici debbano tornare a essere vissuti pienamente, come luoghi di relazione e di comunità, accessibili a tutte e a tutti. L’appuntamento del 10 aprile al Boschetto, con ‘Aspettando Super Gioco Sano’, si inserisce in questo percorso: un’iniziativa pensata per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, valorizzando al tempo stesso le energie e le realtà attive sul territorio. Come Amministrazione, vogliamo continuare a costruire una rete capace di generare opportunità diffuse nelle diverse zone della città, favorendo inclusione, benessere e senso di appartenenza. Animare i quartieri e attivare le comunità significa soprattutto rafforzare la coesione sociale e promuovere una città più viva, partecipata e attenta ai bisogni delle persone”.

Già confermati i prossimi venerdì della rassegna: il 17 aprile (quartiere 11 Cascinetto, all’Oratorio Beata Vergine) e il 23 aprile (quartiere 14 S. Felice al parco Maria Montessori). A seguire ci sarà poi l’evento Super Gioco Sano che si terrà sabato 9 e domenica 10 maggio alle Colonie Padane. In seguito saranno comunicate le altre date fino a giugno con nuovi appuntamenti in ogni quartiere.

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