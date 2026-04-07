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Cronaca

Incidente in viale Concordia, due bambini travolti da un'auto

di Laura Bosio

Lo schianto si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 17.30. Lungo la direttrice si sono formate code e traffico congestionato

I rilievi dell'incidente
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Due bambini sono rimasti feriti in un incidente verificatosi in viale Concordia nel pomeriggio di martedì. Erano circa le 17.30, quando i due piccoli, rispettivamente di 7 e 9 anni, sono stati travolti da un’auto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, che li hanno prima medicati sul posto e poi trasportati in ospedale in codice giallo. Per fortuna nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Per i rilievi del caso e per gestire la viabilità congestionata dell’ora di punta stanno intervenendo gli agenti della Polizia Locale di Cremona, con diverse pattuglie. Per consentire le operazioni di soccorso e la ricostruzione della dinamica, la strada è stata infatti parzialmente chiusa, con senso unico alternato.

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