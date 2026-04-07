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Cultura e spettacoli

"L’Arte come Eredità": l'artista Regazzoni dona una scultura al Museo del Violino

La presentazione dell’opera, in programma martedì 14 aprile all'auditorium Giovanni Arvedi, sarà accompagnata da un momento musicale

Il museo del Violino
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L’Arte come Eredità: questo il titolo dell’evento in programma martedì 14 aprile (ore 17.30) nell’auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, quando Domenica Regazzoni donerà al Museo la scultura “Sol-Re-La-Mi”.

La presentazione dell’opera sarà accompagnata da un momento musicale con Alessio Bidoli (violino) e Luigi Moscatello (pianoforte). Per l’occasione interverranno: Andrea Virgilio – sindaco di Cremona e presidente della Fondazione Museo del Violino; Umberto Cabini – vicepresidente della Fondazione Museo del Violino; Domenica Regazzoni – artista, autrice della scultura “Sol-Re-La-Mi”.

L’evento lega tre generazioni nel nome della musica, dell’arte plastica e della liuteria. L’opera affonda le radici in una memoria profonda. Domenica Regazzoni è figlia di Dante Paolo Regazzoni (1916-1999), liutaio valsassinese presente nella collezione del Museo tra i maestri lombardi del secondo Novecento. Questo legame familiare è stato tramandato nel tempo attraverso l’arte della figlia e del nipote violinista Alessio Bidoli, protagonista di un momento musicale con il pianista Luigi Moscatello.

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