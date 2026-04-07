Lavoro, 146 offerte nei centri per l'impiego del territorio

Sono 146 le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona. Le richieste sono molteplici e spaziano in diversi campi, da quello sanitario e dell’assistenza a quello della ristorazione, dal settore impiegatizio all’ingegneria. Si possono trovare al link.

Disponibili, a questo link, anche le “Altre Opportunità“, ossia offerte non direttamente gestite dai centri per l’impiego.

Il Centro per l’Impiego di Crema, in collaborazione con Orientagiovani del Comune di Crema, organizza inoltre l’evento “Job Way – a Crema il lavoro prende forma”, una giornata interamente dedicata ai giovani e alle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

L’iniziativa si terrà giovedì 16 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, presso il Centro per l’Impiego di Crema, in Viale Alcide De Gasperi 60.

Nel corso della giornata saranno presenti 18 Agenzie per il Lavoro ed Enti accreditati, che offriranno la possibilità ai partecipanti di sostenere colloqui diretti e confrontarsi con professionisti del settore.

Saranno inoltre organizzati 10 seminari e workshop tematici e sarà attivo un corner EURES dedicato alle opportunità di mobilità professionale in Europa.

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