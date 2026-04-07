Luca Lottici, cremonese d'adozione, muore in un incidente a Ceprano

Un tragico incidente è costato la vita Luca Lottici, nato a Ceprano (provincia di Frosinone) ma cremonese d’adozione e molto conosciuto in città nonostante il suo recente trasferimento ad Arce.

Lo schianto si è verificato la sera di Pasquetta nella sua città d’origine, mentre rincasava in sella alla sua moto, uno scooter MBK 250. Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, Lottici, 58 anni, ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo la propria corsa contro un albero ai margini della strada.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Luca Lottici ha vissuto per tantissimi anni a Cremona, dove ha lavorato a lungo come educatore professionale in strutture socio sanitarie, educative, residenze per anziani, centri diurni e comunità, sia pubbliche che private. Il suo ultimo impiego, a Cremona, era stato alla cooperativa sociale Il Sentiero, con cui aveva seguito i minori in affidamento nell’ambito del progetto Sprar, nel 2023. In passato aveva lavorato anche alla cooperativa Nazareth.

Lottici è stato attivissimo anche nella vita sociale cremonese. Per anni ha fatto l’attore teatrale, si è occupato di volontariato e ha militato per diverso tempo nel calcio cremonese, allenando i portieri di diverse squadre, tra cu l’Urania (calcio amatori) e la San Lorenzo di Monticelli. Era anche un grande appassionato di tennis nonché tifoso della Cremonese.

Molti a Cremona sono rimasti sconvolti dalla notizia della sua scomparsa: tantissime, sui social, le persone che hanno ricordato un uomo amato e benvoluto da tutti. I funerali saranno celebrati mercoledì mattina alle 10, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Ceprano.

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