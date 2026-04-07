Matteo Bassetti e Michel Marchi: botta e risposta sul cucinare le nutrie

Continua a tenere banco il dibattito sul cucinare le nutrie, alimentato dal sindaco di Gerre de Caprioli, Michel Marchi, che ha lanciato la provocazione della grigliata di Pasquetta proprio con la carne di nutria.

A rispondere a Marchi oggi è stato il professor Matteo Bassetti – virologo di fama nazionale – che ha rivolto all’iniziativa di Marchi forte critiche. “Stamattina ho ascoltato una storia che non avrei mai voluto ascoltare” ha detto Bassetti in un video Instagram “Qualcuno a Pasquetta ha deciso di cucinare le nutrie. Sapete cosa sono le nutrie? Le nutrie sono praticamente dei topi, fondamentalmente, quindi buona parte dei problemi sanitari che hanno i topi, ce li hanno anche le nutrie. Quindi la leptospirosi, la salmonellosi, altre malattie che vengono trasmesse, anche quelle con le feci dai topi, vengono trasmesse anche dalle nutrie. Allora cucinare questi alimenti è pericoloso, pericoloso per la vostra salute. Io mi domando com’è possibile che ci sia qualcuno che davvero pensa che cucinare una nutria a Pasquetta sia una cosa intelligente”.

Non si è fatta attendere però la risposta del primo cittadino chef: “Il professor Bassetti testimonia di non sapere le cose perché la nutria non è un topo, è un castoro e come tutti gli animali all’infuori dei topi, in realtà non produce leptospirosi ma la subisce come la subisce un normale umano o un qualsiasi altro animale. Quindi in realtà la consumazione della carne nutria -che in Italia veniva normalmente fatta dagli anni 30, 35, 40 in avanti, salvo poi finire in un vulnus normativo che non si capisce bene dove l’abbia collocata, tranne la fase dell’eradicazione dal 2015 in avanti- si consumava tranquillamente e si consuma in gran parte del mondo e in gran parte dell’Europa” ha detto Marchi ai microfoni di CR1.

Nel tardo pomeriggio su Instagram, dopo un dibattito acceso dai social di CR1 e Cremonaoggi, la risposta di Bassetti: ” Certo che sentire che il sindaco di un paese del cremonese cucina le nutrie con tutti i rischi sanitari che sono annessi alle nutrie che vivono in ambienti malsani, evidentemente ricchi di problemi infettivi, tra la leptospirosi e la salmonellosi, proponga le nutrie cucinate è veramente scandaloso. Io mi auguro che la ASL intervenga, mi auguro vivamente che il sindaco che doveva essere colui che tutela la salute dei cittadini, si voglia dimettere da questo ruolo, perché questo è scandaloso, detto da un sindaco, contro ogni tipo di norma sanitaria, cucinare le nutrie e magari dispensarle anche ai cittadini è veramente qualcosa di scandaloso”.

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