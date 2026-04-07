Pasquetta di sangue a Crema: ragazzo di 20 anni aggredito, è in fin di vita
Sotto shock gli abitanti del quartiere di San Bernardino, alcuni dei quali hanno assistito alle operazioni di soccorso ed ora si interrogano sull'accaduto, increduli per un fatto di cronaca così efferato
Pasquetta di sangue a Crema: un ragazzo di 20 anni è ridotto in fin di vita dopo una violenta aggressione in via Brescia, zona San Bernardino, non distante da una banca.
Intorno alle 22:35 è scattato l’allarme. Sul posto i Carabinieri del comando di Crema, con il Nucleo Investigativo. Immediati i soccorsi con automedica, ambulanza della Croce Verde ed elisoccorso da Brescia.
Tutto da chiarire l’episodio: il ragazzo trovato esanime sull’asfalto sarebbe stato colpito con violenza inaudita da un aggressore in fuga.
I paramedici hanno tentato la rianimazione sul posto prima del trasporto con elicottero in ospedale a Brescia.
Sotto shock gli abitanti del quartiere, alcuni dei quali hanno assistito alle operazioni di soccorso ed ora si interrogano sull’accaduto, increduli e spaventati per un fatto di cronaca così efferato.
Il perimetro della scena del crimine è stato delimitato e il traffico in via Brescia interrotto nel tratto dove è stato trovato e soccorso il ragazzo che ora lotta per la vita in ospedale.
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