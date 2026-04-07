Pasquetta di sangue a Crema: ragazzo di 20 anni aggredito, è in fin di vita

Pasquetta di sangue a Crema: un ragazzo di 20 anni è ridotto in fin di vita dopo una violenta aggressione in via Brescia, zona San Bernardino, non distante da una banca.

Intorno alle 22:35 è scattato l’allarme. Sul posto i Carabinieri del comando di Crema, con il Nucleo Investigativo. Immediati i soccorsi con automedica, ambulanza della Croce Verde ed elisoccorso da Brescia.

Tutto da chiarire l’episodio: il ragazzo trovato esanime sull’asfalto sarebbe stato colpito con violenza inaudita da un aggressore in fuga.

I paramedici hanno tentato la rianimazione sul posto prima del trasporto con elicottero in ospedale a Brescia.

Sotto shock gli abitanti del quartiere, alcuni dei quali hanno assistito alle operazioni di soccorso ed ora si interrogano sull’accaduto, increduli e spaventati per un fatto di cronaca così efferato.

Il perimetro della scena del crimine è stato delimitato e il traffico in via Brescia interrotto nel tratto dove è stato trovato e soccorso il ragazzo che ora lotta per la vita in ospedale.

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