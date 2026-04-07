Rifiuti, Ama e Open Fiber insieme per gestione hi-tech

(Adnkronos) – Una sinergia di competenze che mira a sperimentare nuovi ambiti di applicazione nel campo delle tecnologie digitali grazie all’infrastruttura in fibra ottica. Questa la base su cui poggia un primo accordo di collaborazione tra Ama Spa e Open Fiber e che vede le due aziende mettere a fattor comune risorse e competenze allo scopo di individuare e sviluppare progetti che consentano di migliorare le rispettive esperienze, integrando infrastrutture digitali e tecnologie ambientali di ultima generazione. L’input alla collaborazione, si legge in una nota, nasce dalla volontà di potenziare le applicazioni già in uso da Ama per il monitoraggio dei rifiuti, sfruttando le altissime prestazioni della rete in fibra ottica Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa) di Open Fiber. Lo sviluppo dei processi condivisi presuppone l’interazione tra U.C.R.O.N.I.A., il gemello digitale messo a punto dalla Municipalizzata Capitolina per l’Ambiente, e il Digital Twin di Open Fiber con la piattaforma Real City. L’obiettivo dell’intesa è quello di applicare al decoro e all’igiene urbana, attraverso una rete di sensori IoT (Internet delle Cose) e telecamere intelligenti, la raccolta e l’aggregazione dei dati fondamentali per l’efficienza dei servizi.

La sinergia fra le due aziende apre un percorso per accelerare la digitalizzazione della Capitale. L’obiettivo finale è quello di valorizzare gli investimenti infrastrutturali realizzati negli ultimi anni, trasformandoli in servizi concreti e innovativi che migliorino quotidianamente la qualità della vita di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Per Giuseppe Gola, Amministratore Delegato di Open Fiber, primo operatore Ftth in Italia, con 17,2 milioni di unità immobiliari connesse in Ftth e 3,9 milioni di clienti attivi, “con questo accordo mettiamo la nostra infrastruttura al servizio di Roma per implementare soluzioni di nuova generazione grazie alle performance e alla sicurezza garantite dalla fibra ottica. Adesso che la rete in fibra ha un’estensione rilevante, è fondamentale lavorare per accelerarne l’adozione e abilitare tutte le applicazioni innovative, trasformando la connettività in un valore concreto per la sostenibilità urbana e la digitalizzazione del Paese”. Per il Presidente di Ama, Bruno Manzi “questa collaborazione rappresenta un ulteriore ed importante step nell’articolato percorso di innovazione digitale che sta interessando tutte le aree nevralgiche e strategiche di Ama, prima tra tutte quella operativa. Il sistema U.C.R.O.N.I.A., il cui fulcro è questa sala operativa dotata dei più moderni strumenti tecnologici, ci permette di monitorare H24, 7 giorni su 7, tutte le nostre attività sul territorio in modo da avere, in ogni momento, una esatta fotografia dello svolgimento dei servizi e, attraverso una elaborazione dei dati, indirizzare le decisioni strategiche ed operative. La collaborazione con Open Fiber ci aiuterà a potenziare le attività di monitoraggio con un conseguente e ulteriore miglioramento della qualità del servizio di igiene urbana in tutta la città”.