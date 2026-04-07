Cremonese
Serie A, le decisioni del giudice sportivo: squalificato per 2 giornate Maleh
Il centrocampista della Cremonese era stato espulso nel finale di gara contro il Bologna (dopo revisione al Var) in seguito a un pugno rifilato al rossoblù Zortea
A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo è stato squalificato per due giornate il centrocampista della Cremonese Maleh, che nel finale del match contro il Bologna è stato espulso (dopo revisione al Var) per un pugno rifilato a Zortea.
Sono stati squalificati per un turno di campionato Ferguson (Bologna), Gudmundsson (Fiorentina), Suslov (Hellas Verona), Fagioli (Fiorentina), McKennie (Juventus), Pellegrino (Parma).
Entrano nella lista dei diffidati Ehizibue (Udinese), Frendrup (Genoa), Nelsson (Hellas Verona), Bremer (Juventus), Ravaglia (Bologna).
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