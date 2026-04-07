Sistema di gestione per la parità di genere: Credito Padano riceve la certificazione

Credito Padano ha ottenuto da RINA la Certificazione UNI/PdR 125:2022 del sistema di gestione per la parità di genere, confermando la propria attenzione ai temi della diversità, dell’equità e dell’inclusione.

Il riconoscimento si inserisce in un più ampio percorso strategico intrapreso dalla Banca, caratterizzato da iniziative e azioni concrete che coinvolgono trasversalmente tutti i processi legati alle risorse umane, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento culturale duraturo e un miglioramento continuo.

In questo ambito, nel corso del 2025 è stato istituito il Comitato Guida per la parità di genere, che ha definito e avviato un piano strategico dedicato, finalizzato a monitorare nel tempo le attività e i risultati raggiunti, nonché a diffondere una cultura inclusiva attraverso un dialogo costante e partecipato con tutto il personale.

“Questa Certificazione – commenta il Presidente Arnaldo Ghisotti – testimonia l’impegno concreto della nostra Banca nel promuovere pari opportunità, inclusione e valorizzazione dei talenti, indipendentemente dal genere. La parità di genere non rappresenta solo un obiettivo istituzionale, ma un valore condiviso che si costruisce ogni giorno, insieme”.

“Questo risultato – aggiunge il Direttore Generale Oliviero Sabato – è il frutto di un progetto strutturato che ha coinvolto trasversalmente diverse funzioni aziendali e che nasce dalla sensibilità che da sempre caratterizza la nostra Banca sui temi dell’equità e dell’inclusione. In tale ambito, abbiamo scelto di intraprendere volontariamente un assessment per individuare, in modo sia qualitativo sia quantitativo, eventuali distorsioni e disuguaglianze di genere. Questo traguardo non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa di un impegno che continua nel tempo”.

Il percorso intrapreso, che si integra pienamente nel sistema di valori del Credito Cooperativo, fondato sulla mutualità, sulla centralità della persona e sulla responsabilità verso la comunità, ha inoltre consolidato alcune consapevolezze fondamentali: la necessità di investire in formazione continua – non solo per conseguire e mantenere la certificazione, ma per sostenere innovazione e crescita nel lungo periodo; l’importanza di supportare concretamente la genitorialità, promuovendo un equilibrio autentico tra vita professionale e personale.

E ancora, l’impegno a valorizzare e accompagnare lo sviluppo della leadership femminile, affinché la presenza delle donne nei ruoli apicali diventi sempre più parte integrante dei processi decisionali; il contrasto agli stereotipi culturali che ancora incidono sulle opportunità e sui percorsi di carriera.

Infine, l’urgenza di contrastare con determinazione ogni forma di violenza di genere, riconosciuta come ostacolo strutturale alla piena realizzazione della parità; il valore del linguaggio inclusivo quale leva culturale di rispetto e attenzione.

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