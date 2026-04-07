Taxi, tante novità con il nuovo regolamento. Alle 19.30 l'assessore Zanacchi ospite su CR1

E’ il frutto di lunghe e tribolate trattative il nuovo regolamento del trasporto pubblico non di linea. La commissione Taxi che si occupa anche del servizio di auto a noleggio con conducente (Ncc) ha chiesto di estendere di due ore il servizio taxi con partenza alle 5 del mattino invece delle abituali 6, mentre il termine è previsto all’una di notte invece delle 24. Inoltre, per venire incontro alle richieste dei cittadini, il sabato saranno in servizio tutte e 28 le auto. I giorni di riposo, quando viaggiano il 50% delle auto bianche, saranno martedì e domenica. Partono sei mesi di sperimentazione. Su questi e tanti altri temi si confrontano alle 19.30 durante l’ultima puntata di “Punto e a capo” negli studi di Cr1 canale 19 l’assessore alla mobilità Luca Zanacchi, il tassista Catalin Cornovac rappresentante di categoria per la Cna e Luca Voltolini taxista fino al 2021 e ora titolare di Ncc.

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