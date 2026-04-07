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Tg Sport – 7/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Napoli vola al secondo posto, 1-0 sul Milan
– Roma, tensione a Trigoria dopo il ko con l’Inter
– Juventus, tegola Vlahovic: almeno tre settimane di stop
– Sinner travolgente al debutto di Montecarlo, Humbert ko in 64 minuti
– Bene Berrettini, si ferma subito Darderi
– Pogacar protagonista anche al Giro delle Fiandre
– Antonio Conte, ritorno in Nazionale? L’apertura di De Laurentiis
/gtr
– Il Napoli vola al secondo posto, 1-0 sul Milan
– Roma, tensione a Trigoria dopo il ko con l’Inter
– Juventus, tegola Vlahovic: almeno tre settimane di stop
– Sinner travolgente al debutto di Montecarlo, Humbert ko in 64 minuti
– Bene Berrettini, si ferma subito Darderi
– Pogacar protagonista anche al Giro delle Fiandre
– Antonio Conte, ritorno in Nazionale? L’apertura di De Laurentiis
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