Dalla cistite all’incontinenza, l’urologo come alleato per la salute della donna

MILANO (ITALPRESS) – “Non dimentichiamoci mai che l’urologo è medico dell’uomo così tanto quanto della donna, perché siamo uguali. Certo, ci differenzia la prostata, ma per quanto riguarda tutto l’apparato urologico, quindi rene, uretere e vescica e genitali esterni, siamo tutti uguali, uomini e donne. Anche la donna deve essere seguita dall’urologo”. Lo afferma Matteo Maggioni, direttore dell’UOC Urologia dell’ospedale “Fornaroli” di Magenta (Milano), intervistato da Ernesto Di Pietro per Longevity Magazine dell’agenzia Italpress.

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